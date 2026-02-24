Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreenderam os fãs esta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, ao anunciarem que vão ser pais pela segunda vez.

Um anúncio cheio de ternura

A novidade foi partilhada nas redes sociais através de um conjunto de fotografias muito especiais. Nas imagens, já é visível a barriga de grávida de Kelly Bailey, enquanto o ator e o filho do casal, Vicente Blue, surgem em momentos de grande carinho.

O anúncio rapidamente se tornou viral e conquistou os seguidores pela forma simples e emotiva como foi feito. «Here we grow again» (aqui crescemos nós de novo), pode ler-se na descrição.

Reações não tardaram

A caixa de comentários encheu-se em poucos minutos com mensagens de felicitação. Entre as figuras públicas que reagiram estiveram Maria Botelho Moniz, Cristina Ferreira e Margarida Corceiro.

Também muitos fãs anónimos fizeram questão de deixar palavras de carinho ao casal, com mensagens como: «Parabéns» e «Que alegria».

Uma família a crescer

Recorde-se que o primeiro filho do casal, Vicente Blue, nasceu a 9 de julho de 2023. Agora, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão preparam-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé, numa fase que promete trazer ainda mais felicidade à família.

Recorde-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão se apaixonaram durante as gravações de "A Herdeira" (que estreou na TVI em setembro de 2017) e que estão juntos desde então.