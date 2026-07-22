Kelly Bailey está quase a ser mãe pela segunda vez e as novas fotografias estão a conquistar a internet: «Barrigão lindo»

Kelly Bailey está a viver os últimos dias da sua segunda gravidez e continua a conquistar os seguidores com a sua naturalidade e boa disposição. A atriz portuguesa, que espera o segundo filho ao lado de Lourenço Ortigão, voltou a partilhar momentos do seu quotidiano nas redes sociais e recebeu uma verdadeira onda de elogios.

O nascimento do bebé está previsto para o próximo dia 7 de agosto. O casal, que anunciou publicamente a gravidez a 24 de fevereiro de 2026, prepara-se para aumentar a família, da qual já faz parte o pequeno Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023.

Ao longo dos últimos meses, Kelly Bailey tem mostrado vários registos desta fase especial da sua vida, mantendo a imagem descontraída e simples que a caracteriza. Desta vez, a atriz partilhou fotografias pelas ruas de Lisboa, onde surge com um vestido diferente e descontraído, enquanto saboreia um gelado e aproveita os últimos momentos antes da chegada do bebé.

Apesar da reta final da gravidez, Kelly Bailey continua ativa e ocupada com as exigências do dia a dia, algo que fez questão de sublinhar na legenda da publicação: «Ocupada a criar um ser humano.»

A frase rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens carinhosas e muitos elogios à atriz.

Entre as reações, multiplicaram-se comentários como «Perfeita», «A grávida mais linda», «A grávida com mais estilo», «Uma linda mamã!» e ainda «Tanta simplicidade… e um ar tão lindo, «Barrigão lindo».

Houve também quem destacasse a beleza deste momento especial da maternidade, escrevendo: «Uma fase em que o corpo muda, mas é uma felicidade imensa.»

A poucas semanas de receber o segundo filho, Kelly Bailey continua a partilhar com os fãs alguns dos momentos mais felizes desta nova etapa da sua vida, sempre com a simplicidade e a leveza que a tornaram numa das atrizes mais acarinhadas pelo público português.