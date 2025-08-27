Vem aí «A Fazenda»: Zulmira promete revelar a Ary tudo sobre o teste de gravidez de Júlia

Júlia (Kelly Bailey) confessa a Mafalda Mafalda (Inês Aguiar) que não consegue encarar o futuro com um filho de Alex (Rodrigo Tomás) , enquanto ele está preso, mas também não quer desistir do bebé, como fez há sete anos. Mafalda aconselha-a a refletir bem antes de tomar uma decisão, lembrando que ainda está a tempo de interromper a gravidez.

Entretanto, Ary (Isaac Alfaiate), com a ajuda de Zulmira (Helena Isabel), descobre qual foi o laboratório onde Júlia fez o teste e fica furioso por a clínica se recusar a revelar o resultado. Zulmira alerta Ary de que vai ter de pressionar Júlia para que finalmente lhe conte a verdade.

Neste episódio, Alba hesita em ir falar com Miro (Pedro Hossi), mas fica em choque ao ver Esmeralda (Julie Sergeant) sair sorridente, insinuando claramente que passou a noite com ele.

