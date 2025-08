Vem aí em «A Fazenda»: Júlia tenta pôr fim à própria vida?

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) pergunta aos presentes se sabem onde está Júlia (Kelly Bailey) . Zulmira indica que ela chegou de mau humor e foi para o quarto.

Mafalda bate à porta do quarto de Júlia sem obter resposta. Júlia adormeceu na cama com os comprimidos que tomou a seu lado.

Mafalda, entra com Ary (Isaac Alfaiate) e Zulmira (Helena Isabel) no quarto da irmã e fica alarmada que Júlia esteja mal com os comprimidos que tomou.

Será que ela tentou matar-se?

De relembrar que Júlia tem andado transtornada: