Vem aí «A Fazenda»: Gravidez em perigo... Júlia é presa por Ary e planeia viagem a Lisboa

Mafalda (Inês Aguiar) e Alba entram em confronto, com Mafalda a afirmar que Duarte terá de pagar por tudo o que fez, enquanto Alba defende o filho, acusando Leonor (Dalila Carmo) de o ter moldado assim devido à morte de Rita. A discussão quase se transforma em violência, mas Gustavo (Nuno Pardal) chega a tempo de impedir o pior.

Gustavo revela ainda que Ary prendeu Júlia (Kelly Bailey) no quarto, depois de Alba ter contado que Júlia pretende ir a Lisboa no dia seguinte para interromper a gravidez. Zulmira protesta, defendendo que Júlia não tem o direito de tirar o filho ao neto, mas Esmeralda rebate, afirmando que a decisão cabe apenas a Júlia.

Relembre-se do momento em que Ary fala sobre gravidez de Júlia a Alex (Rodrigo Tomás) :