Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve

  • Há 2h e 42min
Ele pensa que está a fazer o mais acertado, mas Júlia vai ficar furiosa.

Ele pensa que está a fazer o mais acertado, mas Júlia vai ficar furiosa.

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo), Mafalda (Inês Aguiar) e Júlia (Kelly Bailey) estão com Eva (Margarida Corceiro), muito felizes e aliviadas por ela estar a recuperar do incêndio. Leonor tenta convencer Eva a ser tratada em Lisboa, mas ela recusa. Leonor e Eva olham atónitas para Júlia a anunciar estar grávida, mas não saber quem é o pai, que tanto pode ser Ary (Isaac Alfaiate) ou Alex (Rodrigo Tomás).

Alex recebe a visita de Ary, pensando que ele veio ali recriminá-lo por ter enganado Júlia. Fica atónito por Ary lhe dizer estar ali para falar sobre a gravidez de Júlia, que espera um bebé de um deles.

Júlia assevera à mãe e às irmãs querer ir avante com aquela gravidez, dizendo que só vai contar a Alex o que se passa se descobrir que Ary não é o pai do bebé.

Ary diz a Alex que só veio ali avisá-lo que vai apoiar a gravidez de Júlia, mesmo que o filho seja dele. Alex mostra-se revoltado e arrependido de ter afastado Júlia de si.

