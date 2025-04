Vem aí em «A Fazenda»: Júlia irrita-se com Ary. O noivado está em risco?

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) explica a Ary (Isaac Alfaiate) a janela partida no quarto de Eva, diz preocupado ter algo para lhe contar. Joel explica a Ary que foi ele quem mandou a mensagem a Alba (São José Correia) a fazer-se passar por Duarte, podendo haver mesmo a hipótese de ter sido ele quem enviou aquele recado a Eva ali no lodge. Ary fica aflito que Duarte faça mal a Júlia (Kelly Bailey) , mas Joel insiste com o irmão que ninguém pode saber o que se está a passar.

Júlia irrita-se com Ary a pensar que ele não quer ir trabalhar para a ficar a controlar por causa de Samuel. Ary acaba por desistir de ficar ali com ela, sem poder revelar os verdadeiros motivos da sua preocupação.

De relembrar que Joel viu-se obrigado a contar a verdade a Ary: