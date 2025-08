Vem aí em «A Fazenda»: Júlia parte o coração de Ary, ao tentar esconder vício perigoso

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) insiste com Júlia (Kelly Bailey) para aceitar a ajuda de Miguel (Diogo Infante) para tentar Alex da cadeia. Júlia permanece hesitante, dizendo à irmã ter sido Miguel quem denunciou a fuga de Alex (Rodrigo Tomás). Júlia olha tentada para as bebidas na venda.

Ary (Isaac Alfaiate) olha desolado para Júlia a dizer-lhe não haver hipóteses de ficarem juntos por ela ter uma história inacabada com Alex, indo com ele para Lisboa quando ele for deportado. Ary afasta-se derrotado. Júlia toma mais um comprimido.

Recorde-se que Júlia sofre de um transtorno bipolar, que tem de ser medicada e que não pode misturar com álcool: