Vem aí em «A Fazenda»: Quem é Alex que aparece no casamento de Júlia, deixando-a tensa?

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) e Ary (Isaac Alfaiate) casam-se, com Júlia a sorrir embevecida por Lili (Laís da Veiga) também estar presente. Júlia estaca surpresa ao reparar em Alex, ficando apreensiva.

Júlia e Ary já casaram, com Júlia a procurar tensa por Alex com o olhar, mas não o vê. Todos ficam apreensivos ao verem Mafalda (Inês Aguiar) entrar sozinha com Eduardo (Diogo Amaral). Mafalda tenta ganhar coragem para contar que Eva fugiu. Talu está cada vez mais nervoso.

Júlia continua a pensar tensa em Alex, disfarçando quando vê Ary. Este comenta não estar a ver Joel (João Jesus) a fugir com Eva (Margarida Corceiro) no dia em que ela ia casar-se.

Afinal, quem é este Alex?

Recorde como começou a relação de Ary e Júlia: