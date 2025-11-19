«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

Kelly Bailey mostrou mais uma vez a sua espontaneidade e boa energia ao partilhar uma fotografia ao lado de dois colegas de trabalho e grandes amigos: Ivandro Gomes e André Leitão. Na imagem, a atriz escreveu a expressão «puro amor», um gesto simples que revela o carinho e a cumplicidade que os une.

A atriz, reconhecida pelo seu bom humor, leveza e proximidade com amigos e família, tem construído relações fortes ao longo da sua carreira. Kelly Bailey deu recentemente vida a Júlia na novela «A Fazenda», projeto onde conheceu Ivandro Gomes, que interpreta o protagonista Talú e que se tornou um dos seus melhores amigos.

Reveja aqui uma cena emocionante entre os dois amigos:

Já André Leitão ganhou grande destaque junto do público português ao participar numa das séries de maior sucesso dos últimos anos, «Rabo de Peixe», onde interpretou o carismático Carlinhos.

Na fotografia partilhada por Kelly, os três surgem ao ar livre, descontraídos, bem-dispostos e a aproveitar o momento, evidenciando uma amizade sólida e uma ligação que ultrapassa o ecrã. O ambiente leve e genuíno captado na imagem reflete exatamente aquilo que o público aprecia em Kelly Bailey: a autenticidade e a forma natural como cria laços com quem a rodeia.

A fotografia rapidamente despertou a atenção dos fãs, que não tardaram a elogiar a boa disposição e o espírito de união entre os três atores, reforçando aquilo que Kelly fez questão de transmitir com apenas duas palavras: «puro amor».

Veja aqui:

