Kelly Bailey partilha momento mágico com o filho e há um pormenor surpreendente

Kelly Bailey é uma mãe babada e não há dúvidas disso. Vicente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho da atriz, em comum com Lourenço Ortigão.

Kelly Bailey já deu início às celebrações natalícias e mostrou aos seus seguidores do Instagram a sua impressionante árvore de Natal, que descreveu como “um sonho”. No vídeo partilhado pela atriz, o pequeno Vicente, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, aparece encantado ao lado da árvore iluminada, brincando com uma bola decorativa.

O novo refúgio do pequeno Vicente

A atriz revelou que a árvore de Natal se tornou o novo local favorito do seu filho em casa. No vídeo ternurento, é possível ver Vicente fascinado com a decoração, enquanto explora com curiosidade o ambiente mágico criado pela mãe.

A música que encantou os seguidores

Um detalhe especial não passou despercebido: enquanto grava o momento, ao fundo ouve-se a música Tchintchirote, de Cesária Évora. Esta canção cabo-verdiana, conhecida pela sua melodia envolvente e beleza intemporal, parece ter sido a banda sonora perfeita para um instante tão especial.

Veja também: