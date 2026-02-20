A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Lourenço Ortigão celebra aniversário de Kelly Bailey, atriz que deu vida a Júlia na novela «A Fazenda». A passada quinta-feira, dia 19 de fevereiro, foi um dia especial para Kelly Bailey, que celebrou o seu aniversário. A atriz completou 28 anos de vida e recebeu nas redes sociais uma mensagem do seu noivo, Lourenço Ortigão, assinalando a data.

Nos Stories da sua página de Instagram, o ator publicou uma fotografia da companheira e escreveu na legenda várias declarações de amor: "Não acredito que já fazes 28. Parabéns meu amor", como também escreveu: «Pura Perfeição».

De recordar que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão namoram há cerca de oito anos e estão noivos há um ano. O casal é também pai de Vicente Blue, de dois anos, fruto da relação.