Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

O pequeno Vicente voltou a encantar com a sua alegria contagiante.

Kelly Bailey voltou a derreter os seguidores ao partilhar, nas stories do Instagram, dois momentos irresistíveis do pequeno Vicente. O filho da atriz e de Lourenço Ortigão, com apenas dois anos, mostrou que a felicidade está nas coisas mais simples. e o resultado não podia ser mais enternecedor.

Num dos vídeos, o menino surge aos saltos na cama, de sorriso rasgado e uma alegria contagiante. A espontaneidade e a gargalhada fácil do bebé encheram de ternura as redes sociais, lembrando que não é preciso muito para encontrar diversão.

Pouco depois, Kelly partilhou outro registo, onde Vicente aparece no exterior, sentado num banco de jardim, a brincar com um grande ramo de árvore. Sem brinquedos, apenas com a curiosidade natural da infância, o pequeno transformou o momento numa aventura cheia de imaginação.

Nos registos partilhados, nota-se a boa disposição e a energia típicas da idade, que Kelly Bailey gosta de mostrar aos seus seguidores. A atriz tem partilhado pequenos momentos do dia a dia em família, sempre de forma descontraída e genuína, e estes vídeos voltam a provar isso mesmo.

Entre saltos e gargalhadas, Vicente mostra que, com dois anos, basta pouco para se divertir — e que a felicidade, por vezes, está mesmo nas coisas mais simples.

