De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão viajam para Inglaterra para momento único a dois.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão de malas feitas para mais uma aventura fora de Portugal. O casal embarcou de madrugada rumo a Inglaterra, com destino final em Liverpool, para assistir ao aguardado clássico da Premier League entre Liverpool e Arsenal.

Nos stories partilhados no Instagram, Lourenço Ortigão registou toda a viagem: desde a partida no aeroporto, com algumas brincadeiras sobre o ar cansado da noiva, até à chegada a Manchester e posterior deslocação para Liverpool. “Está com sono, mas vai valer a pena”, comentou o ator num dos vídeos, entre risos.

Já no estádio, o casal partilhou imagens do ambiente eletrizante do jogo e as suas próprias reações durante a partida, mostrando-se totalmente envolvidos no espírito do futebol inglês.

Com esta escapadinha, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão voltam a mostrar que adoram conciliar o trabalho com momentos de lazer e viagens em conjunto, reforçando também a cumplicidade que mantêm fora do ecrã.