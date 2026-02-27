Depois de anunciar gravidez, Kelly Bailey deixa mensagem aos fãs

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:04
Depois de anunciar gravidez, Kelly Bailey deixa mensagem aos fãs - TVI

A atriz não quis deixar de agradecer.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Kelly Bailey reagiu nos stories ao mar de mensagens que inundou o anúncio da sua segunda gravidez, partilhado com Lourenço Ortigão a 24 de fevereiro. “Obrigado por tanto carinho. Estamos de coração cheio”, escreveu a atriz, numa mensagem simples que reflete a alegria da família Ortigão/Bailey. O post inicial, com fotos ternas numa cabine fotográfica, mostrava a barriguinha já visível e Vicente Blue, de 2 anos e meio, a dar beijinhos à mãe, ao lado do pai.

O casal, que se apaixonou nas gravações de «A Herdeira» na TVI em 2017, conquistou milhares de reações em minutos, incluindo de Maria Botelho Moniz, Cristina Ferreira e Margarida Corceiro. Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, será promovido a irmão mais velho, numa família que cresce com “Here we grow again” como lema.

Em 2024, no «Dois às 10», Kelly já tinha confessado querer mais filhos, e agora o sonho realiza-se num momento de pura felicidade partilhada. O agradecimento reforça o laço com os fãs, que acompanham esta fase especial do casal noivo desde 2025.

Recorde aqui essa entrevista de Kelly:

Relacionados

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Mais sensual do que nunca! Kelly Bailey fez parar a internet com este decote até ao umbigo

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Mais Vistos

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Ontem
1

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

qua, 25 fev
2

Inês Curado

qua, 25 fev
3

Filho de Maria Botelho Moniz vive «nível de felicidade: máxima». E o motivo é tão simples!

12 jun 2025
4

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
5

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Amor à Prova
Hoje

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Amor à Prova
Ontem

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Ontem

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

qua, 25 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Depois de anunciar gravidez, Kelly Bailey deixa mensagem aos fãs

Hoje

Amigos de Pedro Lima reúnem-se para homenagem tocante: «Alguém com uma capacidade ímpar de união»

Hoje

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Amor à Prova
Ontem

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Ontem

Atores mostram-se preocupados com saúde de uma grande artista: «As melhoras rainha»

Ontem

Este bebé cresceu e hoje é uma estrela incontornável da ficção nacional

qua, 25 fev
Mais Fora do Ecrã