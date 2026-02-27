Depois de anunciar gravidez, Kelly Bailey deixa mensagem aos fãs

Kelly Bailey reagiu nos stories ao mar de mensagens que inundou o anúncio da sua segunda gravidez, partilhado com Lourenço Ortigão a 24 de fevereiro. “Obrigado por tanto carinho. Estamos de coração cheio”, escreveu a atriz, numa mensagem simples que reflete a alegria da família Ortigão/Bailey. O post inicial, com fotos ternas numa cabine fotográfica, mostrava a barriguinha já visível e Vicente Blue, de 2 anos e meio, a dar beijinhos à mãe, ao lado do pai.

O casal, que se apaixonou nas gravações de «A Herdeira» na TVI em 2017, conquistou milhares de reações em minutos, incluindo de Maria Botelho Moniz, Cristina Ferreira e Margarida Corceiro. Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, será promovido a irmão mais velho, numa família que cresce com “Here we grow again” como lema.

Em 2024, no «Dois às 10», Kelly já tinha confessado querer mais filhos, e agora o sonho realiza-se num momento de pura felicidade partilhada. O agradecimento reforça o laço com os fãs, que acompanham esta fase especial do casal noivo desde 2025.

Recorde aqui essa entrevista de Kelly: