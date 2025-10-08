«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, casal conhecido pelo seu espírito dinâmico e pelo tempo que dedicam à família e à convivência com amigos, desfrutaram recentemente de um passeio cultural e divertido em Óbidos. Durante a visita, o casal teve a oportunidade de mergulhar na tradição local, participando na produção de pão artesanal e provando a famosa ginja de Óbidos, numa experiência que combinaram com a hospitalidade do restaurante onde foram recebidos.

O passeio revelou-se uma experiência enriquecedora e cheia de alegria para Kelly e Lourenço, que não esconderam o entusiasmo nas redes sociais. Kelly partilhou: «Passeio em Óbidos, descobrimos este sítio imperdível.»

Lourenço, por sua vez, mostrou-se grato pela hospitalidade local: «Obrigado por nos receberem tão bem.»

Conhecidos por serem um casal que valoriza momentos em família, amizade e experiências culturais, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão demonstraram mais uma vez como conseguem combinar lazer, cultura e partilha, tornando cada saída uma oportunidade para descobrir novos locais e fortalecer laços com as pessoas à sua volta. O passeio em Óbidos, com pão fresco, ginja tradicional e boas companhias, fica assim como um momento especial na vida do casal, refletindo a sua energia positiva, curiosidade e gosto por experiências autênticas.

Relembre-se que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são um dos casais mais mediáticos da televisão portuguesa. Conheceram-se durante as gravações de novelas da TVI e estão juntos desde 2017. O casal é pai de Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, e ficaram noivos em janeiro de 2025, durante férias no México, consolidando a relação com um compromisso oficial.

