É assim que o filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão espera pela chegada do irmão: as imagens mais ternurentas de sempre

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão atravessam um dos momentos mais felizes das suas vidas. Depois de se mudarem para a casa nova, onde iniciaram um novo capítulo em família, o casal prepara-se agora para receber o segundo filho, vivendo dias de grande felicidade e expectativa.

Enquanto aguardam a chegada do bebé, Kelly Bailey partilhou novos momentos das férias em família e voltou a encantar os seguidores. A atriz, de 28 anos, recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 30 de julho, para mostrar alguns dos dias de descanso que tem vivido ao lado do marido, Lourenço Ortigão, de 36 anos, e do filho do casal, Vicente Blue.

A publicação reúne vários registos repletos de cumplicidade e ternura. Entre eles, destacam-se momentos passados na praia, onde Lourenço Ortigão surge a levar o filho aos ombros durante um mergulho no mar, bem como imagens do pequeno Vicente a brincar alegremente na piscina, rodeado de felicidade e diversão.

Mas houve outro detalhe que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Kelly Bailey mostrou a barriga da gravidez já bem evidente, numa fase muito avançada da gestação, decorada de forma original com tinta cor-de-rosa e pequenos brilhantes, parece que o pequeno Vicente está ansioso e entusiasmado por conhecer o novo membro da família!

Ao longo de toda a publicação, o menino surge sempre sorridente, divertido e rodeado do carinho dos pais, refletindo a felicidade que a família está a viver nesta fase tão especial.

Kelly Bailey encontra-se na reta final da gravidez do segundo filho, preparando-se para aumentar a família com Lourenço Ortigão, numa etapa marcada por muita expectativa e emoção.

Na caixa de comentários, os seguidores não esconderam o entusiasmo perante as novas fotografias. Entre as muitas mensagens de carinho, podem ler-se reações como «A mais tudo», «Não aguentooo», «Quase» e «Amo essa família, que lindíssima», entre muitos outros comentários repletos de carinho, emoção e ansiedade pela chegada do novo bebé.