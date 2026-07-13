É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Depois de vários meses de obras e expectativa, tudo indica que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se mudaram para a nova moradia, situada entre as zonas de Santos e Alcântara, em Lisboa. O casal, que continua a ser um dos mais acarinhados da ficção nacional, prepara-se para viver uma nova fase ao lado do filho Vicente e do bebé que esperam e que ainda não confirmaram se é menino ou menina.

Mas há um pormenor que está a despertar muita curiosidade. Segundo revelou Adriano Silva Martins no programa "V+ Fama", do canal V+, os atores têm um vizinho muito especial: Rocco Ritchie, filho de Madonna e do realizador Guy Ritchie.

Discretos em relação à vida privada, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm partilhado apenas alguns momentos da nova fase e da nova casa.

Veja o vídeo: