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É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:30
É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão - TVI

Não vai acreditar quem vive ao lado da casa nova dos atores

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Depois de vários meses de obras e expectativa, tudo indica que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se mudaram para a nova moradia, situada entre as zonas de Santos e Alcântara, em Lisboa. O casal, que continua a ser um dos mais acarinhados da ficção nacional, prepara-se para viver uma nova fase ao lado do filho Vicente e do bebé que esperam e que ainda não confirmaram se é menino ou menina.

Mas há um pormenor que está a despertar muita curiosidade. Segundo revelou Adriano Silva Martins no programa "V+ Fama", do canal V+, os atores têm um vizinho muito especial: Rocco Ritchie, filho de Madonna e do realizador Guy Ritchie. 

Discretos em relação à vida privada, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm partilhado apenas alguns momentos da nova fase e da nova casa.

Veja o vídeo: 

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