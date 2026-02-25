A Fazenda

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:05
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey - TVI

Um gesto simples e emocionante.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O anúncio da segunda gravidez de Kelly Bailey emocionou os fãs, mas houve um pormenor especialmente ternurento que não passou despercebido aos mais atentos.

O detalhe que está a derreter a internet

Nas fotografias partilhadas, Lourenço Ortigão e o pequeno Vicente Blue surgem a dar beijinhos e carinhos à barriga já visível da atriz. Este gesto simples, mas profundamente simbólico, foi apontado por muitos seguidores como o momento mais comovente do anúncio.

O carinho entre pai, mãe e filho acabou por tornar a revelação ainda mais emotiva e familiar.

Um anúncio que surpreendeu os fãs

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão recorreram às redes sociais esta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, para revelar que vão ser pais pela segunda vez.

A novidade foi partilhada através de um conjunto de fotografias muito especiais. Nas imagens, é possível ver a barriga de grávida da atriz, enquanto o ator e Vicente Blue protagonizam momentos de grande ternura.

O anúncio rapidamente se tornou viral e conquistou os seguidores pela forma simples e emotiva como foi feito. Na legenda, o casal escreveu: «Here we grow again» (aqui crescemos nós de novo).

Reações multiplicaram-se

A caixa de comentários encheu-se em poucos minutos com mensagens de felicitação. Entre as figuras públicas que reagiram estiveram Maria Botelho Moniz, Cristina Ferreira e Margarida Corceiro.

Também muitos fãs anónimos fizeram questão de deixar palavras de carinho ao casal, com mensagens como: «Parabéns» e «Que alegria».

Recorde-se que em 2024, no «Dois às 10», a atriz confessou querer ter mais filhos:

Relacionados

Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

A Fazenda

Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

A Fazenda
Ontem

A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

A Fazenda
Ontem

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
dom, 22 fev

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
sex, 20 fev

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
ter, 10 fev

Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos

Amor à Prova
seg, 2 fev
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan
1

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
2

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

seg, 5 jan
3

Kelly Bailey está grávida pela segunda vez. E o anúncio é muito original

A Fazenda
Ontem
4

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito

Amor à Prova
Hoje

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

A Protegida
Hoje

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Hoje

«É a luz no meio de tanto fingimento»: Cristina Ferreira mostra-se rendida a Filipe Delgado

Hoje

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Hoje

Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

A Fazenda
Hoje

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Ontem
Mais Fora do Ecrã