Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey

O anúncio da segunda gravidez de Kelly Bailey emocionou os fãs, mas houve um pormenor especialmente ternurento que não passou despercebido aos mais atentos.

O detalhe que está a derreter a internet

Nas fotografias partilhadas, Lourenço Ortigão e o pequeno Vicente Blue surgem a dar beijinhos e carinhos à barriga já visível da atriz. Este gesto simples, mas profundamente simbólico, foi apontado por muitos seguidores como o momento mais comovente do anúncio.

O carinho entre pai, mãe e filho acabou por tornar a revelação ainda mais emotiva e familiar.

Um anúncio que surpreendeu os fãs

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão recorreram às redes sociais esta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, para revelar que vão ser pais pela segunda vez.

A novidade foi partilhada através de um conjunto de fotografias muito especiais. Nas imagens, é possível ver a barriga de grávida da atriz, enquanto o ator e Vicente Blue protagonizam momentos de grande ternura.

O anúncio rapidamente se tornou viral e conquistou os seguidores pela forma simples e emotiva como foi feito. Na legenda, o casal escreveu: «Here we grow again» (aqui crescemos nós de novo).

Reações multiplicaram-se

A caixa de comentários encheu-se em poucos minutos com mensagens de felicitação. Entre as figuras públicas que reagiram estiveram Maria Botelho Moniz, Cristina Ferreira e Margarida Corceiro.

Também muitos fãs anónimos fizeram questão de deixar palavras de carinho ao casal, com mensagens como: «Parabéns» e «Que alegria».

Recorde-se que em 2024, no «Dois às 10», a atriz confessou querer ter mais filhos: