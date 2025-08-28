A Fazenda

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

  • Joana Sequeira
  • Há 3h e 36min
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele" - TVI

Kelly Bailey encantou ao partilhar registos das férias com Lourenço Ortigão e o filho. A atriz falou sobre se desligar do telemóvel e recebeu elogios de várias figuras públicas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Kelly Bailey, 27 anos, protagonista da novela “A Fazenda” da TVI, aproveitou uma pausa nas gravações para viver dias de tranquilidade ao lado do noivo, Lourenço Ortigão, 36 anos, e Vicente Blue, filho do casal. No Instagram, a atriz encantou os seguidores ao mostrar um verdadeiro refúgio de férias em família, partilhando imagens carregadas de amor e serenidade.

Veja a publicação original, em baixo.

 

 

Na legenda da publicação, Kelly Bailey revelou a importância de se desligar do telemóvel e viver o presente: 

“Quem me conhece sabe que não me custa nada desligar do telemóvel, digamos que temos uma relação complicada e passo bem sem ele (...). Desde que fui mãe, tento ainda mais não o ter por perto (vá… só para tirar 251726383 fotografias por dia 😂) porque rouba-nos atenção do que realmente importa. Aqui isso acontece naturalmente (a falta de rede ajuda 🤭). E a verdade é que faz tão bem. A cabeça agradece ✨💛 Recomendo”, escreveu.

A publicação rapidamente se encheu de comentários de fãs e amigos, incluindo nomes bem conhecidos como Mafalda Castro, Maya Booth, Ana Moura, Joana Ribeiro, José Mata e Alexandra Lencastre, que não resistiram a deixar mensagens de carinho.

Amor e cumplicidade

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão formam um dos casais mais acarinhados do público português. Noivos e unidos pela chegada do primeiro filho, têm partilhado, ao longo dos anos, não só momentos profissionais mas também uma relação sólida, feita de amor, cumplicidade e viagens inesquecíveis.

O percurso de Kelly Bailey na TVI

Com apenas 26 anos, Kelly Bailey é já um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional. Estreou-se na TVI em 2015 na novela “A Única Mulher” e, desde então, tornou-se presença habitual em produções de sucesso como “A Herdeira”, “Prisioneira” e “Bem me Quer”. Atualmente, dá vida à protagonista de “A Fazenda”, consolidando o seu estatuto como uma das atrizes mais promissoras da sua geração.

Veja, no vídeo em baixo, um momento da atriz Kelly Bailey como "Júlia" em “A Fazenda”:

 

Em cima, percorra as galerias de fotografias da atriz e da família, que preparámos para si.

Relacionados

Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Diogo Morgado rendido a Áurea: a história que poucos conhecem

A Fazenda

Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Alba revela pedido de dinheiro de Gaspar e mantém ligação secreta com Lukenia

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Gravidez em perigo... Júlia é presa por Ary e planeia viagem a Lisboa

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Desespero de Eva. Polícia abre processo-crime e ela desaba a chorar

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Ary acusa Júlia de egoísmo e ameaça

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Júlia vê Ary com Daniela e convence-se de que está a ser traída

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Hoje
1

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

A Fazenda
seg, 21 jul
2

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

ter, 26 ago
3

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
4

Vem aí «A Fazenda»: Alba revela pedido de dinheiro de Gaspar e mantém ligação secreta com Lukenia

A Fazenda
Hoje
5

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Festa é Festa
ter, 26 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

«As saudades apertam todos os dias»: Sara Prata assinala dia com partilha comovente

Hoje

A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"

Hoje

Tiago Teotónio Pereira realiza desejo de sempre com a filha

Hoje

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
Hoje

Diogo Amaral partilha vídeo: "Se calhar vou apagar daqui a bocadinho"

A Fazenda
Hoje

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN