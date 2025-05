Esta partilha sobre Kelly Bailey e o filho está a emocionar o país

Há um detalhe de Vicente Blue numa fotografia de Kelly Bailey, que está a despertar a atenção

O Dia da Mãe foi celebrado com emoção e ternura por várias figuras públicas, mas uma partilha em particular tem tocado o coração dos portugueses. Lourenço Ortigão emocionou os seguidores ao homenagear Kelly Bailey, mãe do seu filho Vicente Blue, com uma publicação repleta de carinho.

No Instagram, o ator partilhou várias fotografias e vídeos que captam momentos íntimos e amorosos entre Kelly Bailey e o pequeno Vicente Blue. As imagens mostram a atriz em plena conexão com o filho — a dar-lhe colo, a brincar, a rir...

Na descrição do conjunto de memórias, Lourenço escreveu apenas algumas palavras, mas que dizem tudo: «Proud of you super mom @kellybaileyy

Love you always 🤍».

A simplicidade da mensagem, aliada às imagens ternurentas, bastou para comover os fãs, que rapidamente inundaram a publicação com elogios e mensagens de admiração. Entre os comentários pode ler-se: «Muito amor», «Lindos demais 🙌», «O post mais bonito que vi hoje ❤️», «Opa, não aguento!!! Tanta fofura!!!», «Beautiful message ❤️».

A partilha veio reforçar a imagem de união, respeito e cumplicidade que Kelly e Lourenço mantêm como casal e como pais. Desde o nascimento de Vicente Blue, o primeiro filho de ambos, o casal tem escolhido partilhar com o público momentos reais e cheios de afeto — e este foi mais um desses gestos que espelham o amor que os une enquanto família.

Veja a partilha, aqui:

