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Está quase! Kelly Bailey vive momento especial a poucos dias de voltar a ser mãe: «Entrei oficialmente naquela fase»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 52min
Está quase! Kelly Bailey vive momento especial a poucos dias de voltar a ser mãe: «Entrei oficialmente naquela fase» - TVI

Esta é a emoção que se vive em casa de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey!

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Kelly Bailey está prestes a viver um dos momentos mais especiais da sua vida. A atriz encontra-se grávida do segundo filho, fruto da relação com o ator Lourenço Ortigão, e o nascimento do bebé deverá acontecer muito em breve.

O casal, que já é pai do pequeno Vicente Blue, nascido em julho de 2023, prepara-se agora para aumentar a família. Desta vez, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vão dar as boas-vindas a uma menina, uma notícia que foi avançada pela imprensa em junho de 2026.

Apesar de já conhecerem o sexo do bebé, os atores têm preferido manter alguns detalhes longe do olhar do público. O nome escolhido para a criança continua, por isso, envolto em mistério, alimentando a curiosidade dos fãs que acompanham de perto esta nova etapa da vida do casal.

Nas últimas semanas, Kelly Bailey tem partilhado vários momentos desta reta final da gravidez através das redes sociais. Entre fotografias em que exibe a barriga de grávida e imagens dos preparativos para a chegada da bebé, a atriz mostrou-se particularmente entusiasmada com esta nova fase.

Numa série de stories publicadas recentemente, Kelly revelou que a família já está a organizar a casa para receber a nova integrante, recorrendo inclusivamente à ajuda de uma personal organizer para garantir que tudo fica pronto a tempo. A atriz não escondeu a emoção ao admitir: «Entrei oficialmente naquela fase da gravidez».

As publicações permitiram ainda aos seguidores espreitar alguns dos bastidores dos preparativos, incluindo momentos em que Lourenço Ortigão surge a montar os últimos pormenores do carrinho de bebé, numa demonstração do entusiasmo vivido pelo casal.

Veja aqui todos os preparativos para a chegada do bebé: 

Depois da chegada de Vicente Blue, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão voltam assim a preparar-se para uma nova aventura na parentalidade. Enquanto aguardam pelo nascimento da filha, os dois atores continuam a partilhar pequenos instantes deste período tão especial, mantendo, ao mesmo tempo, alguma privacidade em torno da nova bebé que está prestes a nascer.

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