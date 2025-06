Este é o livro que Kelly Bailey anda a ler e é um best-seller internacional

Kelly Bailey encontra-se atualmente a desfrutar de umas férias paradisíacas em Bali, ao lado do noivo, Lourenço Ortigão, e do filho de ambos, Vicente Blue. A atriz tem partilhado vários momentos desta viagem nas redes sociais, mas houve um vídeo específico que despertou a curiosidade dos fãs: deitada num sofá, ao lado de Lourenço Ortigão, Kelly Bailey surge com um livro ao lado.

O livro em questão é “A Arte Subtil de Saber Dizer que Se F*da”, de Mark Manson, um best-seller internacional que tem conquistado leitores por todo o mundo pela sua abordagem direta, honesta e provocadora.

A escolha literária de Kelly não é inocente. Este livro é tudo menos convencional. A obra de Mark Manson propõe uma visão alternativa da felicidade, longe dos clichés do pensamento positivo: “Durante décadas convenceram-nos de que o pensamento positivo era a chave para uma vida rica e feliz. Mas esses dias chegaram ao fim”, escreve o autor.

Com um estilo brutalmente honesto e recheado de humor e experiências de vida, Manson desafia o leitor a encarar a realidade com frontalidade, a reconhecer os próprios limites, e a aceitar os medos, falhas e incertezas como parte essencial do crescimento pessoal.

“A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F*da” é descrito como o murro no estômago que as novas gerações precisam, especialmente num mundo cada vez mais dominado por expectativas ilusórias, redes sociais e pressão para uma perfeição inexistente.

