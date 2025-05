Impossível resistir: novo vídeo do filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão derrete corações

Vicente Blue, o filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, voltou a encantar os seguidores dos pais com um momento simples, mas repleto de ternura. Foi a atriz quem partilhou nas redes sociais um vídeo amoroso que mostra a cumplicidade entre pai e filho — e a Internet não ficou indiferente.

No vídeo, vemos Lourenço Ortigão sentado no chão a organizar pequenas caixinhas, aparentemente concentrado numa tarefa de arrumação. Ao seu lado, o pequeno Vicente ajuda com todo o entusiasmo, passando ao pai os pacotes para que este os guarde cuidadosamente nas caixas.

Vicente surge apenas de fralda e com uma t-shirt por cima, num look descontraído e típico de quem está confortável em casa. O cabelo loiro do bebé, já uma imagem de marca, destaca-se no vídeo e contribui ainda mais para o encanto do momento.

Num mundo cada vez mais acelerado, este instante captado por Kelly Bailey é um lembrete de que há beleza na simplicidade — e que os momentos mais marcantes são, muitas vezes, aqueles vividos no quotidiano, em família.

Veja o vídeo, aqui:

De recordar que Lourenço pediu Kelly em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue.

