Filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão encanta seguidores com gesto emocionante

Vicente Blue, filho de Kelly Bailey, atriz que dá vida a Julia na novela «A Fazenda» e Lourenço Ortigão, voltou a conquistar os seguidores da atriz com um momento cheio de ternura e diversão. Kelly Bailey partilhou um vídeo encantador do pequeno a brincar e a dar comida numa quinta pedagógica, acompanhado de pequenas cabras bebés e de um porco cinza.

A atriz é amplamente reconhecida pela sua relação próxima com Vicente e pelo hábito de envolver-se em atividades pedagógicas e ao ar livre com o filho sempre que não está a trabalhar, proporcionando-lhe experiências educativas e momentos de lazer em contacto com a natureza.

Relembre-se que Vicente Blue, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão, nasceu no dia 9 de julho de 2023, com 3,750 kg, através de parto natural. O casal partilhou a feliz notícia nas redes sociais, descrevendo este momento como o "primeiro dia das nossas vidas".

Com a chegada de Vicente, Kelly e Lourenço reforçam a sua ligação familiar e começam uma nova fase repleta de ternura e descobertas. Este nascimento marca um momento especial na vida do casal, celebrando o início de uma história familiar cheia de amor e alegria.

