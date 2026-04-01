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Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 14:42
Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada - TVI

Kelly Bailey revela segredo para criar filhos longe das tecnologias.

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A viver uma das fases mais felizes da sua vida, Kelly Bailey, atriz que deu vida a Júlia na novela «A Fazenda», esteve esta quarta-feira, 1 de abril, no programa “Dois às 10” e falou abertamente sobre a segunda gravidez e sobre como está a viver esta fase tão feliz e inspiradora.

A atriz partilhou também a sua visão sobre a educação do filho Vicente, de dois anos e meio e revelou o cuidado que ela e o seu noivo e ator Lourenço Ortigão têm em relação aos vícios nas novas tecnologias e ao convívio social: «O meu filho nunca teve um telefone na mão», contou Kelly Bailey, lembrando uma situação divertida durante uma viagem de Natal ao Brasil, quando um casal português se aproximou para elogiar a forma como criam o filho. «Nunca o viram a tentar pegar num telefone ou a usar qualquer tecnologia. E realmente, foi natural, cresceu com esta normalidade.»

A atriz sublinhou a importância de criar o filho com experiências reais e contacto com o mundo: «É incrível termos a possibilidade de educar uma pessoa do zero e vê-la a descobrir o mundo pela primeira vez. Por isso viajamos tanto com o Vicente.»

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Kelly explicou que a criança ainda não está habituada a estímulos como iPads ou televisões, o que facilita o desenvolvimento da curiosidade natural: «Como ele está a ver o mundo pela primeira vez, tudo o que está à volta é interessante. Até agora, tem funcionado: não há essa curiosidade pelos dispositivos, o que significa que é possível.»

A atriz deu ainda detalhes sobre hábitos em família que reforçam a ligação e a disciplina: «A hora da refeição é sagrada. Ele come sempre connosco, participa nas conversas, mesmo que o jantar seja mais tarde. É super estimulante e educativo.»

Kelly Bailey abordou a polémica sobre crianças e tecnologia, lembrando que cada família tem os seus métodos, mas reforçou que é possível criar filhos atentos e saudáveis sem recorrer a tablets ou telemóveis: «Muitos acham quase impossível fazer isto com os filhos, mas é possível. Até agora, o Vicente está sem qualquer estímulo digital, sem televisão, e isso tem corrido muito bem.»

Com estas palavras, Kelly Bailey transmitiu uma mensagem de amor, equilíbrio e consciência parental, mostrando que é possível conciliar modernidade com experiências de vida autênticas e educativas.

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