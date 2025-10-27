Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, que estão noivos, estão a desfrutar de uns dias de descanso em Porto Santo na companhia do filho do casal, Vicente Blue. O ator partilhou nas redes sociais várias fotografias da escapadinha em família, mas foi um vídeo divertido que acabou por conquistar os fãs.

No vídeo, o pequeno Vicente, de apenas dois anos, surge com uma máquina de barbear na mão, determinado a "tratar" do visual do pai. Lourenço Ortigão aparece sereno, demonstrando total confiança no trabalho do filho, enquanto o pequeno barbeiro se diverte a imitar o pai.

Para além do vídeo que arrancou sorrisos, o ator partilhou também registos tranquilos das paisagens da ilha e momentos de descontração com Kelly Bailey, mostrando que a família está a viver dias de pura felicidade e amor sob o sol da Madeira. A escapadinha revela ainda a cumplicidade do casal, que se prepara para dar mais um passo importante na vida a dois.

Os comentários foram muitos a elogiar os momentos em família e a cumplicidade entre pai e filho: «Uau❤️» disse o ator Diogo Amaral; «Lugar mágico»; «fofos»; «Que amores amo demais vocês beijos fã ❤️»; «Brutal❤️» entre muitos outros.

Recorde-se que o casal foi pai e mãe de Vicente Blue a 9 de julho de 2023, e desde então tem partilhado com os seguidores momentos cúmplices e cheios de ternura, mostrando que vivem uma fase de plena felicidade e realização.