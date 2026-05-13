Grávida e deslumbrante: Kelly Bailey rouba atenções com decote ousado

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem uma fase especialmente feliz das suas vidas. A atriz, noiva do também ator, está grávida pela segunda vez, uma notícia que foi anunciada publicamente pelo casal no passado dia 24 de fevereiro de 2026. O momento foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs, que acompanham de perto uma das duplas mais acarinhadas do meio artístico português.

Depois da chegada do primeiro filho, Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, Kelly e Lourenço preparam-se agora para aumentar a família. O casal entra assim numa nova etapa marcada pela emoção da parentalidade, pela expectativa e por uma felicidade visivelmente partilhada. Ao longo desta segunda gravidez, Kelly Bailey tem partilhado alguns momentos especiais com os seus seguidores, mostrando que está a viver esta fase com tranquilidade, equilíbrio e serenidade. A atriz tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde revela uma postura positiva e confiante.

Foi recentemente num evento de uma marca de joalharia que a atriz voltou a captar todas as atenções. Kelly Bailey surgiu com um outfit totalmente branco, elegante e sofisticado, mas foi sobretudo o decote arrojado e profundamente sensual que se tornou o grande destaque da noite.

O visual rapidamente gerou comentários e reações nas redes sociais, onde muitos fãs e figuras públicas elogiaram a sua imagem. Entre as reações destacam-se mensagens como: «Sempre linda», comentado pela atriz Joana Ribeiro, além de expressões como «Amooooo», «Perfectaaaaa», «Que bomba!», «Gorgeous» e «Belíssima», entre muitos outros elogios deixados pelos seguidores.

A relação entre Kelly Bailey e Lourenço Ortigão continua a ser vista como uma das mais sólidas e acarinhadas do panorama artístico nacional. Com a chegada de um segundo filho a caminho, o casal vive um período de estabilidade pessoal e profissional, reforçando a imagem de união e felicidade que tem conquistado o público ao longo dos anos.