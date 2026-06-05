Há olhares que dizem tudo. E este de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão está a derreter corações

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão voltaram a surpreender os fãs, desta vez no casamento de Júlia Palha. O casal marcou presença na celebração e protagonizou um momento ternurento que não deixou ninguém indiferente, graças a uma fotografia partilhada pela atriz na passada quarta-feira, dia 4 de junho.

No registo, os dois aparecem lado a lado a trocarem um olhar de cumplicidade que rapidamente conquistou milhares de gostos e centenas de comentários nas redes sociais. Na legenda, Kelly Bailey resumiu o momento com emoção:

«Do dia em que casámos a nossa Júlia. Celebrar o amor continua a ser das coisas mais bonitas da vida. Júlia e Frederico»

O casal, que já é pai do pequeno Vicente Blue, aguarda agora a chegada do segundo filho.