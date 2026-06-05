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Há olhares que dizem tudo. E este de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão está a derreter corações

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 13min
Há olhares que dizem tudo. E este de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão está a derreter corações - TVI

Kelly Bailey partilha registo ternurento ao lado de Lourenço Ortigão. Os fãs não ficaram indiferentes à cumplicidade do casal e há um detalhe que salta à vista.

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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão voltaram a surpreender os fãs, desta vez no casamento de Júlia Palha. O casal marcou presença na celebração e protagonizou um momento ternurento que não deixou ninguém indiferente, graças a uma fotografia partilhada pela atriz na passada quarta-feira, dia 4 de junho.

No registo, os dois aparecem lado a lado a trocarem um olhar de cumplicidade que rapidamente conquistou milhares de gostos e centenas de comentários nas redes sociais. Na legenda, Kelly Bailey resumiu o momento com emoção:

«Do dia em que casámos a nossa Júlia. Celebrar o amor continua a ser das coisas mais bonitas da vida. Júlia e Frederico»

 

O casal, que já é pai do pequeno Vicente Blue, aguarda agora a chegada do segundo filho.

Recorde aqui um momento de pura fofura do casal ao lado do filho:

 

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