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Já a conhecemos há anos, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Kelly Bailey. E vai surpreender

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  • Há 2h e 48min
Já a conhecemos há anos, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Kelly Bailey. E vai surpreender - TVI

Um segredo revelado.

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A atriz Kelly Bailey, que deu vida a Júlia na novela «A Fazenda», revelou um detalhe inesperado sobre a sua identidade: o seu verdadeiro nome, que sempre manteve fora do conhecimento público. “Ninguém sabe”. A atriz, que está há 11 anos no mundo da ficção nacional, nunca tinha partilhado um pormenor pessoal relevante: o seu nome de batismo: “Nunca escrevi, mas, teoricamente, no meu nome de batismo eu tenho isso”

A atriz participou no podcast ‘Watch.tm’, de Pedro Teixeira da Mota, juntamente com o ator Zé Condessa, numa conversa relacionada com a estreia da terceira temporada de Rabo de Peixe. Foi nesse contexto que acabou por revelar que existe um nome que não utiliza publicamente: “Ninguém sabe mas eu tenho Kelly Maria. De batismo. Não está no meu passaporte, não está em nada, no meu batismo meteram-me Maria. Opa, imagina… Kelly Maria.»

 

Perante a questão colocada pelo humorista Pedro Teixeira da Mota, “Em alguma ocasião, quando te pedem nome completo, escreves Kelly Maria?”, a noiva de Lourenço Ortigão esclareceu que não usa esse nome no seu dia a dia. “Nunca escrevi, mas, teoricamente, no meu nome de batismo eu tenho isso. Não sei muito bem como isso funciona”, afirmou. Durante a gravação do podcast, a página de Wikipédia de Kelly Bailey acabou por ser atualizada em tempo real, passando a incluir o nome completo: Kelly Maria Ribeiro Bailey.

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Relembre-se que, atualmente, a atriz vive um momento de grande felicidade pessoal, estando grávida do seu segundo filho com o ator Lourenço Ortigão.

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