Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em refúgio secreto apenas a meia hora de Lisboa. Descobrimos onde é

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 15:17
Kelly Bailey surpreendeu ao partilhar fotografias incríveis das férias com Lourenço Ortigão e o filho. A atriz desligou-se completamente do mundo e a Natureza virou o refúgio do casal.

A atriz Kelly Bailey, 27 anos, protagonista da novela “A Fazenda” da TVI, desfrutou de uns dias de férias num lugar repleto de tranquilidade e Natureza ao lado do noivo, Lourenço Ortigão, 36 anos, e Vicente Blue, filho do casal. No Instagram, a atriz encantou os seguidores ao mostrar um verdadeiro refúgio de férias em família, partilhando imagens carregadas de amor e serenidade.

Muitos dos seguidores da atriz quiseram saber onde era este lugar tão especial... e a resposta é: Terra Cabins, onde pode fazer um verdadeiro "digital detox."

Veja a publicação original, em baixo.

 

 

Na legenda da publicação, Kelly Bailey revelou a importância de se desligar do telemóvel e viver o presente: 

“Quem me conhece sabe que não me custa nada desligar do telemóvel, digamos que temos uma relação complicada e passo bem sem ele (...). Desde que fui mãe, tento ainda mais não o ter por perto (vá… só para tirar 251726383 fotografias por dia 😂) porque rouba-nos atenção do que realmente importa. Aqui isso acontece naturalmente (a falta de rede ajuda 🤭). E a verdade é que faz tão bem. A cabeça agradece ✨💛 Recomendo”, escreveu.

A publicação rapidamente se encheu de comentários de fãs e amigos, incluindo nomes bem conhecidos como Mafalda Castro, Maya Booth, Ana Moura, Joana Ribeiro, José Mata e Alexandra Lencastre, que não resistiram a deixar mensagens de carinho.

Amor e cumplicidade

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão formam um dos casais mais acarinhados do público português. Noivos e unidos pela chegada do primeiro filho, têm partilhado, ao longo dos anos, não só momentos profissionais mas também uma relação sólida, feita de amor, cumplicidade e viagens inesquecíveis.

O percurso de Kelly Bailey na TVI

Com apenas 26 anos, Kelly Bailey é já um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional. Estreou-se na TVI em 2015 na novela “A Única Mulher” e, desde então, tornou-se presença habitual em produções de sucesso como “A Herdeira”, “Prisioneira” e “Bem me Quer”. Atualmente, dá vida à protagonista de “A Fazenda”, consolidando o seu estatuto como uma das atrizes mais promissoras da sua geração.

Veja, no vídeo em baixo, um momento da atriz Kelly Bailey como "Júlia" em “A Fazenda”:

 

Em cima, percorra as galerias de fotografias da atriz e da família, que preparámos para si.

