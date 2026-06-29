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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se mudaram para a mansão milionária. Veja as primeiras imagens

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 53min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já se mudaram para a mansão milionária. Veja as primeiras imagens - TVI

Uma nova fase para esta família

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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão finalmente na nova casa, uma mansão/loft milionário que esteve em construção durante cerca de três anos. As primeiras imagens do espaço já foram partilhadas e a mudança marca uma nova fase na vida do casal e da família.

Ao longo dos últimos meses, as obras foram sendo acompanhadas por vários órgãos de comunicação, que referiram que o projeto estava perto do fim e que a mudança estava iminente. Agora, as primeiras imagens mostram que o espaço já está pronto para ser habitado.

O casal já tinha mostrado vontade de sair do antigo apartamento e instalar-se num lar mais espaçoso, sobretudo depois do nascimento do filho, Vicente Blue. Segundo as notícias publicadas, a casa ficou concluída no final de junho e os dois abriram finalmente as portas do novo lar.

As imagens divulgadas destacam uma piscina ampla e um ambiente moderno, o que levou até alguns seguidores a descrever a casa como um espaço impressionante. A mudança assinala assim o fim de uma longa espera e o início de uma nova etapa para Kelly Bailey e Lourenço Ortigão.

Durante as obras, o casal terá vivido temporariamente noutro local enquanto a casa ficava pronta, num processo que se prolongou mais do que o previsto. Em declarações anteriores, Kelly chegou a admitir que as obras ainda não tinham terminado e que estava ansiosa pelo momento de poder decorar a casa ao seu gosto.

Agora, com a mudança consumada, fica a sensação de que a espera finalmente compensou. O novo espaço representa não só um investimento de grande dimensão, mas também o cenário para uma nova fase familiar.

Recorde a passagem de Kelly pelo programa «Dois às 10»:

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