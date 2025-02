Kelly Bailey e Lourenço Ortigão são um dos casais mais acarinhados de Portugal e estão quase a casar

O Dia dos Namorados está a chegar! No próximo dia 14 de fevereiro, o amor estará ainda mais no ar e, no site das novelas da TVI, não resistimos a uma boa história romântica.

Kelly Bailey, de 26 anos, e Lourenço Ortigão, de 35 anos, são um dos casais mais acarinhados de Portugal. Ao longo dos anos, têm partilhado momentos especiais da sua vida a dois nas redes sociais, encantando os fãs com fotos e vídeos cheios de amor.

Deste romance nasceu Vicente Blue, o primeiro filho do casal, que veio fortalecer ainda mais esta bonita história de amor. V icente Blue, de um ano de idade, é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey.

A atriz está completamente fascinada com a maternidade e confessou no «Dois às 10» querer ter mais filhos.