Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

  • Há 2h e 7min
Um momento arrepiante e inspirador.

O início de 2026 foi vivido de forma muito especial por Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. O casal de atores, que recentemente conquistou o público com a participação de Kelly Bailey no papel de Júlia na novela «A Fazenda», escolheu o Brasil para celebrar a Passagem de Ano, mais concretamente a deslumbrante Praia do Forte, na Bahia, num ambiente marcado pela família, pela simplicidade e pela felicidade.

Acompanhados pelo filho, Vicente Blue, de apenas 2 anos, os atores despediram-se de 2025 e deram as boas-vindas a um novo ano longe da agitação, em plena comunhão com a natureza. Nas redes sociais, Lourenço Ortigão partilhou alguns dos momentos vividos, resumindo o sentimento da família numa frase simples, mas cheia de significado: “Foi bonito. Que 2026 seja um bom ano para todos.”

As imagens inéditas rapidamente conquistaram os fãs. Descalços na areia, vestidos de branco e sob um céu iluminado por fogo de artifício, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey surgem visivelmente felizes e cúmplices. Um dos momentos que mais emocionou quem acompanhou a partilha foi protagonizado pelo pequeno Vicente Blue, que aparece com uma rosa branca na mão, abraçado pelos pais — uma imagem carregada de simbolismo e ternura que não deixou ninguém indiferente.

A publicação encheu-se rapidamente de mensagens carinhosas e votos de felicidade. Entre os comentários destacados estão o de Bernardo Sousa, marido de Bruna Gomes, que escreveu “Feliz ano novo”, bem como o de Carolina Ortigão, mãe do ator, que deixou uma mensagem emotiva: “Bom ano meus amores”. Também o ator Filipe Vargas se juntou às felicitações com um simples “Bom ano meus lindos”, enquanto outros seguidores comentavam: “Que queridos!!! Feliz ano novo para todos.”

Entre paisagens paradisíacas, momentos em família e gestos cheios de significado, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey começaram 2026 da melhor forma possível, deixando claro que a prioridade continua a ser o amor, a família e a partilha de instantes verdadeiramente especiais.

Sem brinquedos, apenas com a curiosidade natural da infância, o pequeno transformou o momento numa aventura cheia de imaginação.

