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Kelly Bailey escondeu este segredo durante anos: «Ninguém sabia»

  • TVI Novelas
  • Há 12 min
Kelly Bailey escondeu este segredo durante anos: «Ninguém sabia» - TVI

Uma confissão surpreendente.

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A atriz Kelly Bailey que deu vida a Júlia na novela «A Fazenda»,  revelou um detalhe surpreendente sobre a sua identidade: o seu verdadeiro nome, que sempre manteve fora do conhecimento público. “Ninguém sabe” A atriz, que está há 11 anos no mundo da televisão, nunca tinha partilhado um pormenor pessoal importante: o seu nome de batismo: “Nunca escrevi, mas, teoricamente, no meu nome de batismo eu tenho isso”

A estrela da TVI participou no podcast ‘Watch.tm’, de Pedro Teixeira da Mota, juntamente com o ator Zé Condessa, numa conversa a propósito da estreia da terceira temporada de Rabo de Peixe. Foi nesse contexto que acabou por revelar que existe um nome que não utiliza publicamente: “Ninguém sabe mas eu tenho Kelly Maria. De batismo. Não está no meu passaporte, não está em nada, no meu batismo meteram-me Maria. Opa, imagina… Kelly Maria. Quando batizas podes meter…”, contou.

Quando questionada pelo humorista Pedro Teixeira da Mota: “Em alguma ocasião, quando te pedem nome completo, escreves Kelly Maria?”, a noiva de Lourenço Ortigão esclareceu que não utiliza esse nome no dia a dia.

“Nunca escrevi, mas, teoricamente, no meu nome de batismo eu tenho isso. Não sei muito bem como isso funciona”, assumiu. Mais tarde, durante a gravação do podcast, a página de Wikipédia de Kelly Bailey acabou por ser atualizada em tempo real, passando a incluir o nome completo: Kelly Maria Ribeiro Bailey

Relembre-se que atualmente a atriz encontra-se num momento de grande felicidade pessoal ao estar grávida do seu segundo filho com o ator Lourenço Ortigão: 

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