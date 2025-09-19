Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

A viver uma fase muito especial a nível pessoal e profissional, Kelly Bailey decidiu partilhar um pequeno vislumbre do projeto que está a marcar o seu dia a dia: a construção da nova casa em conjunto com o noivo Lourenço Ortigão.

No Instagram, a atriz mostrou um vídeo curto em que surge a segurar uma tábua de amostras de azulejos, destacando várias cores que poderão vir a dar vida ao espaço. Kelly escreveu apenas: «A cozinhar a minha casa de sonho», revelando, com humor e simplicidade, o entusiasmo em cada escolha de detalhe.

Embora não tenha partilhado mais imagens do projeto, a publicação deixou seguidores e fãs ainda mais curiosos com o resultado final da futura habitação do casal de atores.

Vicente Blue, filho de Kelly Bailey, atriz que dá vida a Julia na novela «A Fazenda» e Lourenço Ortigão, voltou a conquistar os seguidores da atriz com um momento cheio de ternura e diversão. Kelly Bailey partilhou um vídeo encantador do pequeno a brincar e a dar comida numa quinta pedagógica, acompanhado de pequenas cabras bebés e de um porco cinza.

Veja aqui o momento encantador do pequeno Vicente:

A atriz é amplamente reconhecida pela sua relação próxima com Vicente e pelo hábito de envolver-se em atividades pedagógicas e ao ar livre com o filho sempre que não está a trabalhar, proporcionando-lhe experiências educativas e momentos de lazer em contacto com a natureza.

Ora veja outro momento cúmplice entre os dois:

Relembre-se que Vicente Blue nasceu no dia 9 de julho de 2023, com 3,750 kg, através de parto natural. O casal partilhou a feliz notícia nas redes sociais, descrevendo este momento como o "primeiro dia das nossas vidas".

Este foi o primeiro momento a dois:

Com a chegada de Vicente, Kelly e Lourenço reforçam a sua ligação familiar e começam uma nova fase repleta de ternura e descobertas. Este nascimento marca um momento especial na vida do casal, celebrando o início de uma história familiar cheia de amor e alegria. Agora, investem numa casa de sonho para a família.