Mesmo grávida, Kelly Bailey não deixa passar este ritual importante: «Faz toda a diferença»

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem uma fase especialmente feliz das suas vidas. A atriz, noiva do também ator, está grávida pela segunda vez, uma notícia que foi anunciada publicamente pelo casal no passado dia 24 de fevereiro de 2026. O momento foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que acompanham de perto a relação de uma das duplas mais acarinhadas do meio artístico português.

Depois da chegada do primeiro filho, Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023, Kelly e Lourenço preparam-se agora para aumentar a família. O casal volta assim a viver a emoção da parentalidade, entrando numa nova etapa marcada pela expectativa e pela felicidade.

Ao longo desta segunda gravidez, Kelly Bailey tem partilhado alguns momentos especiais com os seguidores, revelando que está a viver esta fase com tranquilidade e serenidade. A atriz tem mostrado uma postura equilibrada e positiva, assumindo que procura manter hábitos saudáveis e cuidar do bem-estar físico e emocional durante este período tão importante.

Recentemente, Kelly recorreu às redes sociais para mostrar que continua focada neste ritual, no exercício físico, algo que considera essencial nesta fase da gestação. Num story partilhado com os seguidores, a atriz destacou ainda a importância de ter o acompanhamento adequado durante a gravidez, deixando uma mensagem de agradecimento à profissional que a tem acompanhado.

A atriz escreveu: “Nesta fase, ter o acompanhamento certo faz toda a diferença. Joana, o teu trabalho é incrível.”

As palavras refletem a importância que Kelly atribui ao cuidado especializado e ao acompanhamento personalizado nesta etapa da sua vida, reforçando também a valorização da saúde materna durante a gravidez.

Apesar de já se encontrar a preparar a chegada do segundo bebé, a atriz revelou recentemente que o nome da criança ainda não foi escolhido. A decisão continua em aberto, mostrando que o casal está a viver tudo ao seu ritmo, sem pressões, aproveitando cada momento desta nova espera.

Desde o nascimento de Vicente Blue, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm demonstrado grande cumplicidade enquanto pais, partilhando ocasionalmente momentos ternurentos em família. Agora, com a chegada de mais um filho, tudo indica que o casal se prepara para uma fase ainda mais especial e preenchida.

Discretos quanto à vida privada, mas próximos dos fãs através das redes sociais, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão continuam a reunir carinho e admiração do público, que acompanha com entusiasmo esta nova etapa. A segunda gravidez da atriz surge como mais um capítulo feliz numa história marcada pelo amor, pela união e pelo crescimento da família.