Não vai acreditar no meio de transporte que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão usam

Filho de Kelly Bailey não consegue resistir a isto. E, pode ser uma tendência

Kelly Bailey publicou recentemente um vídeo onde surge ao lado do noivo, Lourenço Ortigão , num registo descontraído e cheio de boa disposição — e o detalhe que mais chamou a atenção? O inusitado meio de transporte escolhido pelo casal.

No vídeo, Kelly Bailey aparece sentada à frente de Lourenço Ortigão, em cima do volante de uma bicicleta, enquanto o ator pedala e conduz. Sim, leu bem — os dois seguem na mesma bicicleta, com Kelly descontraída e sorridente no guiador, e Lourenço a tomar conta do caminho.

Na legenda do vídeo, a atriz escreveu:

“This has been my every morning ride to Club 7 Portugal”, ou seja, "Este tem sido o meu transporte matinal diário para o Club 7 Portugal”

O momento captado mostra os dois visivelmente animados e felizes por partilharem este ritual matinal, que é também uma forma divertida e original de se deslocarem até ao ginásio.

Com casamento marcado e uma relação sólida, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão continuam a dar provas de que o amor, o humor e a partilha são ingredientes essenciais no seu dia a dia.

Relembre-se queque Lourenço pediu Kelly em casamento, quando estiveram de férias no México (pela passagem de ano): em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue.