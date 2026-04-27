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O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:27
O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina - TVI

Novos momentos de ternura em família.

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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão aproveitaram uns dias de descanso numa herdade em Beja, levando consigo o filho, Vicente Blue, num registo em família que a actriz partilhou nas Stories.

O casal escolheu a Herdade da Malhadinha Nova para esta escapadinha e fez questão de mostrar vários momentos da viagem. Entre paisagens de sonho, boa disposição e ambiente tranquilo, Kelly revelou imagens que dão conta do lado mais sereno desta pausa em família.

Uma das imagens mais ternurentas mostra Vicente Blue às cavalitas do pai, num momento que rapidamente derreteu os seguidores. A partilha reforça a faceta de 'pais babados' de Kelly e Lourenço, que têm mostrado com frequência a felicidade desta fase familiar.

Recorde a recente passagem da atriz pelo programa «Dois às 10»:

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