«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Kelly Bailey, 25 anos, e Lourenço Ortigão, 36, continuam a aproveitar dias descontraídos de férias na companhia do filho, Vicente Blue, de 2 anos. No Instagram, a atriz partilhou uma dedicatória e uma série de imagens ternurentas ao lado do companheiro, que recentemente celebrou mais um aniversário, no dia 9 de agosto.

Na legenda da publicação, escrita em inglês, Kelly não perdeu a oportunidade de se declarar a Lourenço, apesar de já terem passado uns dias após o seu aniversário: «A few days late here, but we have been busy celebrating this special Leo ♌️💖 Growing up too fassst Thank you for the endless love you give and for being my safe place✨✨✨💖💖». Em português: «Com alguns dias de atraso, mas estivemos ocupados a celebrar este Leão especial ♌️💖 A crescer demasiado rápido. Obrigada pelo amor infinito que me dás e por seres o meu lugar seguro✨✨✨💖💖».

Entre gargalhadas, fotos espontâneas e pequenos vídeos divertidos, o ambiente em família não podia ser mais feliz. Enquanto Kelly e Lourenço se mostravam cúmplices, numa imagem ao fundo é possível ver o pequeno Vicente entretido com brincadeiras de cozinha que já parecem habituais.

Aliás, esta não foi a primeira vez que Vicente surpreendeu com a sua criatividade. Recorde-se que, recentemente, durante umas férias em Bali, o casal já tinha partilhado um momento que se tornou viral: Vicente Blue montou um “restaurante” improvisado dentro da piscina, usando folhas, flores e brinquedos de cozinha para preparar pratos cheios de imaginação. Na altura, Lourenço entrou no jogo e até legendou o vídeo com humor: “He’s the chef. I just follow orders” (“Ele é o chef. Eu só sigo ordens”).

Desta vez, mesmo longe da piscina, o espírito criativo do pequeno continua presente, mostrando que a imaginação não tira férias.

Os comentários à publicação de Kelly não se fizeram esperar. O modelo e amigo Luís Borges escreveu: «Seus lindos 🫶🏾». Já Diogo Amaral limitou-se a um simples, mas amoroso, «❤️». Entre os seguidores, multiplicaram-se as mensagens de carinho e parabéns: «Que fofossssssssssss ❤️ PARABÉNS LOURENÇO!!!! Beijinho Kelly 😘».

Com dias cheios de sol, gargalhadas e momentos de pura descontração, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mostram mais uma vez como a vida em família é feita de detalhes simples, mas que ficam na memória. Seja numa brincadeira improvisada ou numa declaração apaixonada, o casal continua a encantar pela espontaneidade.

