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O regresso emocionante de Kelly Bailey ao lugar onde foi muito feliz: «Acordar aqui»

  • TVI Novelas
  • Há 55 min
O regresso emocionante de Kelly Bailey ao lugar onde foi muito feliz: «Acordar aqui» - TVI

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Kelly Bailey partilhou várias imagens no Brasil com a legenda «The mood is the last slide» (o estado de espírito é o último slide), onde aparece deitada num colchão de braços abertos, completamente rendida ao descanso e à felicidade do momento. Num story, confessou: «Acordar aqui outra vez» com um coração branco, revelando emoção ao regressar a um lugar que marcou a vida a dois.

​Kelly tem laços fortes com o país que viu momentos felizes pré e durante a primeira gravidez de Vicente Blue, nascido a 9 de julho de 2023. Desta vez, só os pais viajam, deixando o filho com a família para uma pausa romântica. Apaixonados desde as gravações de «A Herdeira», ficaram noivos em 2025 e anunciaram o segundo bebé em fevereiro («Here we grow again»).

Fãs derretem‑se com imagens da barriguinha proeminente e do amor palpável: «Tão linda esta grávida», comentam. Um regresso a um lugar de coração cheio, onde Kelly se rende ao descanso merecido.

Recorde a entrevista de Kelly no programa «Goucha» em revela como se apaixonou por Lourenço Ortigão:

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