A Fazenda

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 23min
O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado - TVI

Kelly Bailey deixa todos rendidos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

 

A atriz Kelly Bailey, de 27 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais, desta vez durante os bastidores de uma sessão fotográfica para uma marca internacional de cosméticos. Noiva do também ator Lourenço Ortigão e atualmente no ar na novela «A Fazenda», onde dá vida à personagem Júlia, Kelly mostrou mais uma vez por que é considerada uma das artistas mais carismáticas e autênticas da sua geração.

Durante a preparação para o ensaio, a atriz surgiu com um look descontraído e natural, vestida de forma simples, mas com uma elegância que lhe é inata. O que, no entanto, mais chamou a atenção foi a pele radiante, lisa e cheia de luminosidade, que rapidamente gerou elogios entre fãs e colegas de profissão.

Conhecida pela sua postura leve, mas sempre muito profissional e dedicada, Kelly Bailey deixou transparecer a sua boa energia, entusiasmo durante todo o processo e revelou como deixa a sua pele sempre tão brilhante e lisa. A marca, orgulhosa da parceria, partilhou nas redes sociais uma mensagem especial dedicada à atriz: «We did it for the unique @kellybaileyy. Skin prep with @victoriabeckhambeauty and @lymalife for an outstanding @maxima.pt production. Showing how to elevate skins to stardom, where they have always belonged. 🚀»

A publicação foi inundada de comentários e mensagens de carinho. Entre as muitas reações, destacou-se uma resposta da própria Kelly, que escreveu com emoção: «Um sonho ter-te comigo nestes dias especiais ❤️»

Os fãs não pouparam elogios: «Uauuuuuu!», «Linda e inspiradora como sempre!», «Pele de estrela!», podiam ler-se nas centenas de comentários.

Kelly Bailey continua, assim, a afirmar-se não apenas como uma atriz de enorme talento, mas também como um ícone de estilo e beleza natural, capaz de conquistar o público pela autenticidade e pela forma genuína com que vive cada momento — dentro e fora do ecrã.

Veja aqui tudo sobre o casamento deste casal sensação: 

Veja também: 

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta - Novelas - TVI

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores - Novelas - TVI 

Relacionados

Ator famoso deixa a mulher em lágrimas após longo tempo de espera

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

A Fazenda

Madalena Aragão revela o segredo por detrás do festejo de João Neves em campo e é surpreendente

A Fazenda
sáb, 25 out

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
qui, 23 out

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
qua, 22 out

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 21 out

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
ter, 21 out

A Fazenda: Joel torna-se diretor da empresa e namorado de Nadir

A Fazenda
ter, 21 out
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
1

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
2

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Ontem
3

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem
4

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
5

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

dom, 2 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

A Protegida
Hoje

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Hoje

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Hoje

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Hoje

Ator famoso deixa a mulher em lágrimas após longo tempo de espera

Hoje

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Hoje

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã