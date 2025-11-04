O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A atriz Kelly Bailey, de 27 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais, desta vez durante os bastidores de uma sessão fotográfica para uma marca internacional de cosméticos. Noiva do também ator Lourenço Ortigão e atualmente no ar na novela «A Fazenda», onde dá vida à personagem Júlia, Kelly mostrou mais uma vez por que é considerada uma das artistas mais carismáticas e autênticas da sua geração.

Durante a preparação para o ensaio, a atriz surgiu com um look descontraído e natural, vestida de forma simples, mas com uma elegância que lhe é inata. O que, no entanto, mais chamou a atenção foi a pele radiante, lisa e cheia de luminosidade, que rapidamente gerou elogios entre fãs e colegas de profissão.

Conhecida pela sua postura leve, mas sempre muito profissional e dedicada, Kelly Bailey deixou transparecer a sua boa energia, entusiasmo durante todo o processo e revelou como deixa a sua pele sempre tão brilhante e lisa. A marca, orgulhosa da parceria, partilhou nas redes sociais uma mensagem especial dedicada à atriz: «We did it for the unique @kellybaileyy. Skin prep with @victoriabeckhambeauty and @lymalife for an outstanding @maxima.pt production. Showing how to elevate skins to stardom, where they have always belonged. 🚀»

A publicação foi inundada de comentários e mensagens de carinho. Entre as muitas reações, destacou-se uma resposta da própria Kelly, que escreveu com emoção: «Um sonho ter-te comigo nestes dias especiais ❤️»

Os fãs não pouparam elogios: «Uauuuuuu!», «Linda e inspiradora como sempre!», «Pele de estrela!», podiam ler-se nas centenas de comentários.

Kelly Bailey continua, assim, a afirmar-se não apenas como uma atriz de enorme talento, mas também como um ícone de estilo e beleza natural, capaz de conquistar o público pela autenticidade e pela forma genuína com que vive cada momento — dentro e fora do ecrã.

