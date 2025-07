Onde estão Kelly Bailey e o pequeno Vicente Blue? Atriz partilha momento especial com o filho

Kelly Bailey e Vicente Blue protagonizam momento cúmplice a caminho de local misterioso – um vídeo que conquistou os seguidores.

Kelly Bailey voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar, esta terça-feira, 30 de julho de 2025, um momento especial com o filho, Vicente Blue. Num vídeo publicado em stories no Instagram, a atriz surge dentro de um jipe, acompanhada pelo pequeno Vicente, visivelmente bem-disposto e com um brinquedo de praia na mão prontos para uma tarde cheia de animação e diversão.

A cumplicidade entre Kelly e Vicente é evidente, com ambos a sorrirem e a desfrutarem do momento, longe da agitação habitual. O cenário simples e descontraído levantou especulações entre os fãs: onde estarão agora Kelly Bailey e Vicente Blue?

Recorde-se que a atriz e o companheiro, Lourenço Ortigão, celebraram recentemente o segundo aniversário do filho com uma viagem especial a Bali, na Indonésia. Nas redes sociais, ambos partilharam imagens e mensagens emotivas sobre a data, assinalando a importância deste marco familiar.

Veja aqui algumas imagens das férias em família:

Ainda este verão, após a viagem, Kelly Bailey, de 27 anos, voltou ainda a marcar presença no Boom Festival, evento com o qual tem uma ligação emocional forte. Acompanhada por Lourenço Ortigão, de 35 anos, a atriz mostrou-se em sintonia com a natureza e longe da exposição mediática, revelando uma energia tranquila que encantou os seguidores.

A rotina de Kelly Bailey parece agora dividida entre momentos de evasão com a família e reencontros com os espaços e experiências que mais a inspiram. Para já, permanece o mistério sobre o destino atual da família, mas uma coisa é certa: a atriz continua a privilegiar o essencial — o tempo de qualidade com os que mais ama.

Veja aqui mais imagens das aventuras de Lourenço e Kelly nas férias de verão:

Veja também:

«Sai da água, eles vão te comer…»: João Neves e Madalena Aragão acabam rodeados de tubarões - Novelas - TVI

Exclusivo «A Fazenda»: Bomba! Júlia está grávida - Novelas - TVI