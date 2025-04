«Os melhores beijinhos de sempre»: Vicente Blue, filho de Kelly Bailey, arrebata corações

Já viu como cresceu o filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão?

Kelly Bailey voltou a encantar os seus seguidores ao partilhar um momento ternurento do filho, Vicente Blue, fruto da sua relação com Lourenço Ortigão. No vídeo, publicado nas redes sociais, o bebé surge a mandar beijinhos ao pai, deixando todos derretidos com a sua doçura.

A atriz acompanhou a publicação com a legenda «Os melhores beijinhos de sempre», demonstrando todo o amor e cumplicidade entre pai e filho. No registo, Lourenço Ortigão, visivelmente babado, não esconde a felicidade ao brincar com Vicente, retribuindo os beijinhos ao pequeno.

Ora veja o vídeo:

Em janeiro de 2025, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão anunciaram, nas redes sociais, que vão casar.

O casal partilhou um conjunto de registos fotográficos, de quando esteve de férias no México (pela passagem de ano), onde é possível ver o anel e a felicidade de ambos a contarem por vídeochamada às pessoas mais importantes das suas vidas.

Na mesma partilha, é possível ver como foi o pedido de casamento: em plena praia, o ator ajoelhou-se na areia e, na presença do filho Vicente Blue, pediu a sua amada em casamento.

Esta boa notícia está a somar milhares de reações e vários famosos como Cristina Ferreira, Rita Pereira, Daniela Melchior e José Condessa já felicitaram os noivos.

De relembrar que os atores apaixonaram-se durante as gravações de "A Herdeira" (que estreou na TVI em setembro de 2017) e que estão juntos desde então. <br />

Veja também: