Que ternura! Kelly Bailey derrete a internet com momento 'delicioso' ao lado do filho

Kelly Bailey está de férias com Lourenço Ortigão e o filho do casal, Vicente Blue. Num destino de calor, a atriz surge num vídeo encantador com o pequeno Vicente. O bebé enche a mãe de miminhos, enquanto Kelly, visivelmente babada, não esconde a felicidade de viver este momento especial.

O vídeo transborda ternura e promete ser um dos mais queridos que verá hoje. Uma partilha que derrete corações e evidencia o amor e cumplicidade da atriz com o filho.

Ora veja:

Vicente Blue é o primeiro filho de Lourenço Ortigão e de Kelly Bailey. Recorde-se que, no verão de 2024, a atriz esteve no «Dois às 10», onde revelou o desejo de vir a ter mais filhos:

Veja também: