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Regresso ao passado: Kelly Bailey deixa detalhe comovente que está a dar que falar

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Regresso ao passado: Kelly Bailey deixa detalhe comovente que está a dar que falar - TVI

Um momento nostalgico.

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Kelly Bailey, grávida do segundo filho, e Lourenço Ortigão têm vivido uma fase particularmente feliz e tranquila em família, marcada por viagens, natureza e um ritmo de vida mais sereno, longe da intensidade habitual das gravações e compromissos profissionais.

O casal tem partilhado nos últimos dias vários momentos de férias ao lado do filho, Vicente Blue. As imagens revelam uma dinâmica familiar muito próxima da natureza, com especial enfoque no descanso, na praia e num estilo de vida mais descontraído, o chamado “slow life”. 

Pela segunda vez, a família escolheu um cenário verdadeiramente paradisíaco no Brasil, regressando a um local que, segundo a própria Kelly, já tinha um significado muito especial na sua história familiar. O destino escolhido foi o exclusivo Kenoa Resort, conhecido pelo ambiente reservado, luxuoso e profundamente ligado à natureza.

A atriz escreveu: “Há qualquer coisa neste sítio que é difícil de explicar, não só pela beleza, mas pelas pessoas e pela forma como tudo abranda sem esforço. Já tínhamos estado aqui há uns anos, com o Vicente ainda bebé. Voltámos agora ao mesmo lugar. O bebé que eu tinha nos braços cresceu e eu volto a estar grávida. O Kenoa ficou ligado a momentos muito especiais nossos. (a prova de que o tempo não para está no último slide).”

Histórias sem pausas?
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Estas palavras refletem não só a forte ligação emocional ao espaço, como também uma fase de grandes mudanças na vida do casal. No entanto, há um detalhe que está a dar que falar: a atriz partilhou um vídeo antigo, onde surge com o pequeno Vicente ainda com poucos meses de vida, a recordar exatamente o mesmo local e o mesmo sentimento, a intensidade de ser mãe e a felicidade de viver em família, num regresso carregado de significado.

As publicações do casal rapidamente geraram uma onda de comentários positivos e de admiração por parte dos seguidores, que destacaram a harmonia e a beleza da família. Entre as mensagens deixadas, podem ler-se comentários como: “Família linda linda linda”, “Beautiful lady mama”, “Perfeita!!”, “Há coisas que não se explicam, só se vivem. Obrigado por deixarem o Kenoa fazer parte da vossa história.”, “O melhor lugar”, “Coisas boas”, “Eu não vos aguento”, “Família bonita” e até referências mais emotivas como “Juro que cada vez que vejo esta família linda lembro-me do filme da Lagoa Azul..”.

Histórias sem pausas?
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Entre a maternidade, o crescimento do filho e uma nova gravidez, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem uma fase de grande estabilidade e felicidade, marcada por viagens significativas e momentos em família que parecem reforçar ainda mais a ligação entre todos.

Estas férias no Brasil não foram apenas uma pausa na rotina, mas sim um regresso a um lugar simbólico, onde o passado e o presente da família se encontram, agora com a promessa de um futuro ainda mais preenchido.

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