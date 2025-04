Vicente Blue é parecido com Kelly Bailey ou Lourenço Ortigão? Estas fotos respondem por si

«Os melhores beijinhos de sempre»: Vicente Blue, filho de Kelly Bailey, arrebata corações

Kelly Bailey partilhou recentemente várias fotografias adoráveis do filho, Vicente Blue, nas redes sociais — e os fãs não resistiram à ternura do momento.

Nas imagens, o bebé surge sorridente e bem-disposto, em momentos de grande cumplicidade com a família, deixando os seguidores rendidos à sua doçura e encanto.

Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de mensagens carinhosas — e a grande questão que se colocou foi: afinal, o bebé é mais parecido com a mãe ou com o pai, Lourenço Ortigão? Os seguidores não tiveram dúvidas: «Que Bebê tão bonito igual á mãe beijinhos», «Como disse o pai no outro dia: “cara chapada da mãe».

Podem-se ler alguns elogios como: «Bebeeeeeeee ❤️», «Que fofooooooosssssssssssss ❤️ oh Kelly, a primeira fotografia está tão gira», «Está tão grande! O Vicente é muito lindo, Kelly! ❤️Um beijinho meu e da Aluce pra vocês», «Que perfeito».

Veja a partilha, aqui:

Veja também: