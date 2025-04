Luis Borges toma decisão inesperada e deixa Kelly Bailey sobre pressão

Vicente Blue é parecido com Kelly Bailey ou Lourenço Ortigão? Estas fotos respondem por si

Luis Borges protagonizou um momento divertido (e bastante criativo) nos bastidores de um desfile, que rapidamente arrancou gargalhadas nas redes sociais. O manequim partilhou um vídeo ao lado de Kelly Bailey, onde a atriz surge pronta para a festa da Vogue Portugal e da Vichy Laboratoires — mas com um detalhe que não convenceu o stylist.

Com o cabelo já seco e preparado, Kelly Bailey estava pronta, quando Luis Borges decidiu mudar tudo à última da hora: «Quando a Kelly tem 5 minutos para entrar e eu decido que tem que ir de cabelo efeito molhado», lê-se na legenda do vídeo, onde podemos ver os bastidores da decisão inesperada.

Sem tempo a perder, a equipa improvisou um “tutorial” nada convencional. Entre risos e boa disposição, vê-se Kelly Bailey a ser literalmente molhada com uma garrafa de água e um jarro, enquanto tentavam recriar o tão desejado efeito de “cabelo molhado” em tempo recorde. Na descrição do vídeo, Luis Borges escreveu com humor: «Tutorial de como fazer um cabelo efeito molhado».

A criatividade e boa disposição do momento conquistaram de imediato os seguidores, que não resistiram a comentar: «Incrível 🔥 haja imaginação», «Adoro», « O importante é que deu certo!», «Espectacular adorei », «como fazer o efeito molhado: literalmente molhando kkkkkkkk».

Veja o vídeo, aqui:

