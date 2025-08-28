Vem aí «A Fazenda»: Desespero de Eva. Polícia abre processo-crime e ela desaba a chorar

Alex (Rodrigo Tomás) sente-se abalado com a decisão de Júlia (Kelly Bailey) de não levar adiante a gravidez, mas confidencia a Andreia que talvez seja melhor assim, para não ter de criar um filho de Ary (Isaac Alfaiate). Andreia alerta-o de que Júlia mudou muito, mas Alex insiste que não vai desistir de a reconquistar, prometendo ir atrás dela a Lisboa assim que for libertado.

Entretanto, Barroso revela a Eva (Margarida Corceiro) que espera que ela seja inocentada e garante estar do seu lado. Eva conta a Talu (Evandro Gomes), em prantos, que a polícia vai abrir um processo-crime contra si. Talu, visivelmente tenso, toma uma decisão difícil: diz a Eva que não podem continuar juntos, pois vai casar-se com Zuri (Madalena Aragão) . Eva fica em choque com a revelação.

