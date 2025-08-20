Vem aí «A Fazenda»: Júlia e Ary aguardam teste de paternidade

Em «A Fazenda», as emoções continuam à flor da pele. Júlia (Kelly Bailey) confessa a Eva (Margarida Corceiro) e Mafalda (Inês Aguiar) que voltou a estar com Ary (Isaac Alfaiate), mas não esconde a irritação quando Mafalda a alerta para a possibilidade de o bebé ser de Alex (Rodrigo Tomás).

Ao lado de Júlia, Ary mostra-se ansioso pela chegada da enfermeira que fará a colheita para o teste de paternidade, mas tenta tranquilizá-la, convicto de que o resultado será favorável para ambos. No entanto, o casal terá de aguardar três dias pela confirmação.

Enquanto isso, cresce a tensão entre outras personagens. Lukenia (Rita Cruz) confronta Daniela (Soraia Tavares), furiosa com a chantagem de cinquenta mil dólares para manter em segredo que a gravidez de Zuri não passa de uma farsa.

